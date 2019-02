Chiesa affida il futuro alla Fiorentina

Federico Chiesa si gode un periodo molto positivo a livello personale e prova a ignorare le sirene di mercato.

"Fa certamente effetto vedere sulle mie spalle una valutazione da 75 milioni – ha ammesso il talento viola in un'intervista a 'SportWeek' -, ma il mio segreto è che non me ne curo. L'unica cosa a cui penso è fare bene e migliorarmi ogni giorno, quanto vale il mio cartellino non è affare che mi riguarda".

Già a gennaio le voci di un suo futuro trasferimento sono impazzate. "La questione non mi interessa – ha però garantito Chiesa -. Sarà la Fiorentina a valutare le offerte che arriveranno, io penso giorno per giorno e ora in testa ho solo la partita con il Napoli. Per noi sarebbe fondamentale batterli, mi basterebbe farlo anche senza essere io a segnare".

E Chiesa mette nel mirino anche la Coppa Italia ("Non la vinciamo dal 2001, mio padre era in campo e vorrei imitarlo") e rifiuta importanti paragoni con Giancarlo Antognoni: "Lui ha lasciato un segno indelebile, io al suo cospetto non sono nessuno". Un vero cuore viola.

SPORTAL.IT | 09-02-2019 12:05