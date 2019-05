Chiesa aspetta Commisso: Inter congelata

Il futuro di Federico Chiesa è ancora in dubbio. Negli scorsi giorni è saltato un incontro tra il padre Enrico e l'Inter, tra le pretendenti principali del gioiello viola: ora il giocatore vuole prendere tempo, in attesa di capire cosa emergerà dal CdA della Fiorentina in programma venerdì.

Il possibile nuovo patron Rocco Commisso vuole ripartire proprio da Chiesa e costruirgli attorno una squadra all'altezza: il classe 1997 vuole capire le sue intenzioni e per ora ha congelato le trattative con altri club. Lo riporta La Repubblica.

SPORTAL.IT | 29-05-2019 10:04