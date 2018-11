Chiesa capitano nel segno di Astori

Federico Chiesa è tornato dal doppio impegno con la Nazionale dove non ha particolarmente brillato: “Sono contento di far parte di questo gruppo, – ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport – devo ringraziare Mancini. E’ sempre un onore vestire la maglia azzurra, dovrò dimostrare in campionato di meritarmi la maglia”.

“Il mio obiettivo è fare meglio dell’anno scorso. L’importante è giocare bene a livello di squadra, vincere e continuare a crescere insieme alla Fiorentina. L’episodio con l’Atalanta è ormai alle spalle. Io sono un giocatore che cerca quasi sempre il dribbling e quindi capita certe volt di cadere. Domenica capitano? A Firenze è la fascia di Davide – ha concluso il figlio d’arte – io sono onorato di indossarla e portare il suo ricordo in campo”.

SPORTAL.IT | 21-11-2018 23:15