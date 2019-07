Chiesa-Commisso, c'è la data dell'incontro

Le vacanze di Federico Chiesa stanno per concludersi. Dopo la delusione dell’Europeo Under 21 il talento della Fiorentina è quasi pronto per vivere un'altra stagione da protagonista. Con quale maglia, si vedrà, ma intanto il figlio d’arte sembra avere le idee chiare.

Il 16 luglio Chiesa raggiungerà la Fiorentina a Chicago. Per quei giorni, e precisamente il 25 luglio, a margine dell’ultima gara della tournée, a New York contro il Benfica, dovrebbe avvenire l’incontro chiarificatore con il presidente Rocco Commisso.

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' Chiesa chiederà la cessione alla Juventus, con la quale l’attaccante avrebbe già raggiunto un’intesa di massima su ingaggio e durata del contratto. In caso di no della Fiorentina Chiesa resterà in viola fino alla scadenza del contratto fissata nel 2021, senza rinnovare l’accordo in scadenza.



Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 09-07-2019 10:27