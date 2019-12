Chiesa-Commisso, disaccordo sulla clausola

L'incontro tra Rocco Commisso ed Enrico Chiesa ha avuto un esito positivo: il patron della Fiorentina ha trovato uno spiraglio per il possibile rinnovo di contratto, per un altro anno, con l'attaccante della Fiorentina: durante le vacanze di Natale arriverà il prossimo contatto.

Tra Federico Chiesa e la Fiorentina c'è però un ostacolo: la clausola rescissoria. Il figlio d'arte vuole inserirla a tutti i costi, i gigliati la accetterebbero solo per una cifra per 100 milioni di euro, troppo alta per il giocatore e per il suo entourage.

SPORTAL.IT | 05-12-2019 08:29