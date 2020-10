Chiesa, Commisso è ancora ferito: le sue dure parole

Rocco Commisso torna a parlare di Federico Chiesa e lo fa con toni certamente aspri, dopo la trattativa di mercato che ha condotto il talento ex Fiorentina alla Juventus.

“Avevo chiamato Chiesa, ci siamo sentiti durante il lockdown. A Chicago sono andato a incontrarlo per la prima volta, è stato con me nella suite”, ricorda il patron dei viola in un’intervista concessa a ‘La Nazione’.

“Io l’ho trattato come un figlio. Mentre lui non ha fatto la cosa giusta. Non l’ha fatta nei confronti miei, della mia famiglia, dei lavoratori. Ma è un ragazzo, quindi lasciamo perdere questo argomento”, ha quindi glissato Commisso.

OMNISPORT | 17-10-2020 08:50