Chiesa, Commisso tenta il tutto per tutto per tenerlo

Nonostante il reparto offensivo della Juventus sia ben più che al completo, Fabio Paratici non ha accantonato l’idea di ingaggiare Federico Chiesa. Il talento della Fiorentina è da tempo nel mirino bianconero, ma Rocco Commisso ha più volte ribadito di non aver alcuna intenzione di cederlo.

L’esterno della Nazionale vorrebbe trasferirsi a Torino ma per convincerlo a rimanere a Firenze, il presidente viola starebbe pensando di raddoppiargli l’ingaggio che passerebbe così da 1,7 a 3 milioni di euro a stagione. L’offerta è comunque inferiore ai 5 (per cinque anni) che gli sono stati offerti dalla Juventus, ma permetterebbe al giocatore di lasciarsi in rapporti più dolci con la tifoseria, e alla società di poter contare su di lui ancora per una stagione.

Commisso da settimane ribadisce la sua volontà di non cedere il giocatore, anche se in una recente intervista a ‘Forbes’ ha aperto uno spiraglio: “Uno dei problemi con cui stiamo facendo i conti è la grande quantità di giocatori senza la necessaria qualità. Quindi abbiamo impostato il lavoro pensando prima a vendere e poi a comprare. Potrei facilmente mettere tanti soldi per comprare i giocatori, ma se non sono autorizzato per il Fair Play Finanziario che senso ha? Dobbiamo trovare il modo per generare maggiori entrate. Lo stadio? Con la burocrazia italiana è un percorso complicato e che può richiedere molti anni”.

“Nello scorso campionato abbiamo rischiato di retrocedere – ha continuato -, quindi l’obiettivo iniziale è fare meglio rispetto allo scorso anno. Oltre a questo non sto dando alcun obiettivo a nessuno, soprattutto perché mi piace promettere poco e poi ottenere di più, non il contrario. Nei 17 anni della precedente proprietà non è stato vinto nessun trofeo, io spero di poter regalare ai nostri tifosi stagioni vincenti, ma non posso dire in quanto tempo”.

SPORTAL.IT | 19-07-2019 13:10