Chiesa dà tutti i meriti a Mancini

Federico Chiesa è stato tra i protagonisti dello storico 9-1 rifilato dall'Italia all'Armenia in quel di Palermo: suo infatti l'ultimo gol azzurro, realizzato dopo aver colpito due pali.

"Sono contento di aver segnato il mio primo gol in Nazionale, ma soprattutto per la prestazione della squadra e per come ci divertiamo in campo – ha sottolineato il fantasista dell'Italia e della Fiorentina -. Il nostro è uno splendido gruppo, anche in allenamento l'entusiasmo è sempre alto. Merito del ct Mancini, che ci ha trasmesso questa convinzione sin dal primo giorno. Ci ha detto e fatto capire sin dall'inizio che siamo forti, e ora lo stiamo dimostrando con i risultati".

SPORTAL.IT | 18-11-2019 23:30