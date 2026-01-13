Chiesa, un disastro l’ultima col Liverpool. Fede incredulo, ma anche i tifosi lo scaricano: “Vai alla Juventus”

L'italiano bocciato da tutti dopo la prova negativa in FA Cup contro il Barnsley. La reazione al cambio e le accuse dei tifosi che hanno sempre creduto nelle sue qualità

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’occasione era ghiotta. Ma Chiesa l’ha sprecata. Titolare contro il Barnsley in FA Cup, il figlio d’arte che Juventus, Napoli e Roma stanno provando a riportare in Italia, ha giocato una partita disastrosa. Anzi, un’ora disastrosa. Sì, perché nonostante il successo del Liverpool per 4-1, la gara (anonima) di Federico è durata solamente 60’. Bocciato dai quotidiano inglesi, l’ex Fiorentina è stato scaricato anche da buona parte della tifoseria, che lo ha sempre sostenuto nonostante lo scarso minutaggio che fin qui gli ha riservato il tecnico Arne Slot.

Chiesa, che disastro l’ultima col Liverpool

Schierato a destra (e non a sinistra dove predilige giocare), Chiesa non è riuscito a incidere sulla partita di FA Cup, finendo per essere sostituito da Slot dopo un’ora esatta di gioco (proprio come successo a fine dicembre in occasione della sfida di Premier contro il Wolverhampton).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il 28enne ligure è stato stroncato proprio da tutti. Il quotidiano Liverpool Echo lo ha bocciato con un 5 in pagella, unico voto negativo insieme a quello assegnato a Joe Gomez: “Nessuno sforzo né spunti. È mancata qualità nei passaggi e sembrava un po’ lento” si legge. Non si sono visti né cross né dribbling, ossia il meglio del suo repertorio. E non è riuscito a vincere duelli: ecco i dati che inchiodano l’italiano.

Federico incredulo al cambio: cosa è successo

Quando dopo un’ora di gioco è apparso il 14 sulla lavagnetta luminosa, Chiesa si è lasciato andare a un sorriso amaro. Incredulo. Probabilmente sperava che Slot gli concedesse l’opportunità di disputare l’intera partita che ha visto il Liverpool vincere 4-1, ma così non è stato. Magari, a causa dell’emergenza, l’allenatore ha preferito preservarlo in vista del prossimo impegno di campionato col Burnley, ma a tutti la decisione dell’ex Feyenoord è suonata come una nuova bocciatura.

E se fosse stata l’ultima partita di Fede ad Anfield? Il pressing della Juventus è sempre più intensa (ma restano il nodo della formula e anche l’ostacolo ingaggio); Napoli e Roma sono alla finestra e attendano segnali e sviluppi.

Anche i tifosi lo scaricano: “Vai alla Juventus”

Chiesa s’è visto pochissimo in Inghilterra. Se nella scorsa stagione la sua esperienza in Premier è stata condizionata dai problemi fisici, in questa prima parte di annata il suo minutaggio ridotto è da attribuire alle scelte tecniche di Slot. Eppure l’ex Fiorentina e Juventus è sempre stato ben voluto dai tifosi, che gli hanno dedicato cori diventati virali.

Ma, dopo il flop in FA Cup, anche il rapporto con i sostenitori dei Reds si è incrinato. Sui social si respira tutt’altra aria rispetto a qualche settimana fa. “Di tutte le critiche valide che la gente potrebbe rivolgere a Slot, non riesco a credere che la gente pensasse davvero che il problema più grande fosse non aver giocato con Chiesa” scrive un utente. “Sono ancora tutti indignati perché Chiesa non gioca titolare? È davvero pessimo” rincara la dose Grame. “Prendi l’aereo, torna in Italia, vai alla Juve” gli consiglia un altro tifoso del Liverpool.