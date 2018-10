Chiesa, è scontro tra Juventus e Inter

Federico Chiesa sarà uno dei nomi più caldi sul mercato a partire dalla prossima estate. L'attaccante della Fiorentina, astro nascente del calcio azzurro, è seguito da molti club italiani ed europei ma sono due le società in prima fila per il suo ingaggio: Juventus e Inter. I Della Valle hanno messo in chiaro che non cederanno il loro gioiello per meno di 65-70 milioni di euro: è però praticamente certa la cessione estiva del figlio d'arte, alla ricerca di mete più ambiziose. E secondo quanto riporta Tuttosport le sue preferenze vanno appunto ai bianconeri e ai nerazzurri.

La Juventus incontrerà nei prossimi mesi il direttore generale dei viola Pantaleo Corvino per fare il punto su Marko Pjaca, e tenterà l'affondo per l'Azzurro. La possibilità di giocare in uno dei primi tre club europei, oltre all'opportunità di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo, potrebbero fare la differenza.

Ma Chiesa è molto attirato anche dal progetto dei nerazzurri, in cui avrebbe garantito un ruolo da titolare fisso sulla fascia destra, ora contesa da Politano e Candreva. Oltre alle due italiane c'è l'interesse di Chelsea, Liverpool e Paris Saint Germain. Ma Chiesa sembra avere occhi solo per i due club di serie A.

L'attaccante viola, che ha appena compiuto 21 anni, in un'intervista a Sky ha parlato del suo futuro in Nazionale: "Essere visto come un pilastro per me è un grande onore, è una grande emozione. Però io non la vedo così ancora. Sono giovane, devo imparare tanto e sono a disposizione di Mister Mancini. Poi sarà lui a fare le sue scelte. Adesso mi vedo solo come un giocatore giovane che ha ancora tanta strada davanti e deve pensare partita dopo partita. Gli elogi da parte della stampa mi fanno piacere, però è importante non stare troppo a pensarci".

Il rapporto con il padre Enrico: "Sono legatissimo a mio padre perché ci tiene tanto. Tiene soprattutto al mio comportamento in campo, la parte tecnica la lascia all’allenatore e anche a me, perché io devo imparare dai miei errori. Però sul comportamento quante volte mi ha ripreso. L’educazione dei miei genitori è stata fondamentale. La stessa cosa mia padre e mio padre la stanno facendo adesso con il mio fratellino che gioca alla Fiorentina, nei giovanissimi nazionali under 15 e quindi lo sto vedendo anche su di lui, di tenere sempre i piedi per terra, essere umili e lavorare tanto.".

SPORTAL.IT | 31-10-2018 10:10