Chiesa fa l'occhiolino alla Juventus e chiama Vlahovic in Premier, il retroscena sul no all'Italia

L'attaccante del Liverpool pronto a lasciare l'Inghilterra e a ripartire dopo anni difficili, il sogno è tornare in serie A: l'ex viola si confessa

Ha imparato a fare un risotto allo zafferano da leccarsi i baffi, si sta rilassando a Forte dei Marmi, con la moglie Lucia e gli inseparabili cani ma Federico Chiesa sogna soprattutto di tornare ad essere un calciatore. Anni grigi con la maglia del Liverpool, anche la seconda stagione è andata male: solo 726 minuti in campo e 3 gol. Quanto basta per dire basta. L’attaccante si confessa alla Gazzetta, rivela perché era rimasto in Premier (“a gennaio il club e Slot mi dissero che non potevo andare via, c’era bisogno di me anche per una questione numerica. Eravamo in emergenza. Ho capito la situazione. Eppure…”.), confessa che è stato sul punto di tornare alla Juve (“Il Liverpool mi aveva informato, poi la trattativa con la Juve non è andata a buon fine”) e si dice pronto a tornare in Italia. Magari proprio in bianconero.

Il sogno di Chiesa

La A torna ad essere un obiettivo: “Voglio tornare protagonista, ma per riuscirci devo fare più di mille minuti a stagione nel mio club. Giocando così poco non vado da nessuna parte. Voglio giocare, se non trovo continuità in Premier la devo cercare altrove. Il primo anno di Liverpool non ho praticamente giocato e nell’ultimo poco e nulla. Andrò in ritiro negli Usa, poi parlerò col club e col nuovo tecnico Iraola e vedremo. Il Como? Sono aperto a tutto, l’importante è giocare. Non ho la presunzione di dire: devo essere titolare. Sono pronto a giocarmi il posto, ovunque. Fabregas è un allenatore top, nessuno si sarebbe mai immaginato un Como così: squadra bella anche da vedere. Però mi è dispiaciuto che in Champions non sia andata la Juve”.

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Cosa è mancato alla Juve

Chiesa era convinto che Spalletti avrebbe riportato la Juve in Champions: “Con l’arrivo di Spalletti, che ho avuto il piacere di conoscere in Nazionale, la Juventus aveva di nuovo equilibrio. Alla fine è andata male. Mi piacerebbe tornare in bianconero. Io non me ne sarei mai andato. Si è anche detto che pretendessi molti soldi, ma la verità è un’altra: non mi è mai stato offerto il rinnovo. Non ne abbiamo nemmeno parlato. Giuntoli e Thiago Motta mi hanno detto: “Fede, non ci servi: trovati una squadra”. Mi è andata bene, sono ripartito da una delle top 5 al mondo come il Liverpool. Però la Juventus è sempre nel mio cuore e vorrei tornarci. Non ho mai parlato di soldi con la Juve e mai lo farò”.

Quel no a Gattuso

Dopo un pensiero per Vlahovic (“Dusan è un grandissimo attaccante e lo ha dimostrato con i gol anche dopo l’ultimo infortunio. Mi dispiace, io lo avrei visto alla Juventus ancora molti anni. Bisogna capire cosa è successo dietro le quinte. La Juve perde un grandissimo 9, non ne vedo tanti come lui nel mondo. Mi sono divertito a giocare con Dusan, è uno che fa la guerra in campo. Gli voglio bene e gli auguro il meglio. Magari in Inghilterra. La Premier è il top, giocano tutti con intensità massima e all’attacco. Se tornerò in Serie A, spero vedrete un Chiesa che va ancora più forte”.) Chiesa fa chiarezza sul suo forfait con l’Italia di marzo a ridosso degli spareggi per il Mondiale: “La verità l’ha già detta Gattuso, che ringrazio. Rino è un uomo fantastico, raro per il mondo del calcio. Purtroppo gli infortuni capitano e io sono arrivato a Coverciano con dei problemi fisici. Infatti sono stato rimandato a casa dopo un consulto con i medici e sono stato fermo una settimana e mezzo col Liverpool.

Capisco che la gente in un momento del genere possa pensare ad altro, ma io ho anche vinto con la Nazionale! Qualcuno a volte se lo scorda… Gioco a pallone da un po’, non commento nemmeno le offese gratuite che ho letto sui social. L’unico dolore è stato vedere l’Italia fuori dal Mondiale. Io sono molto attaccato alla maglia azzurra e ho sofferto. Non ho nemmeno voluto guardare i rigori, ero teso. Mi dispiace per i compagni, per il ct e per tutta l’Italia. Erano ed eravamo sicuri di qualificarci il giorno del raduno a Coverciano. Bisogna guardare avanti, io voglio tornare protagonista anche in azzurro, ma per riuscirci devo fare più di mille minuti a stagione nel mio club. Giocando così poco non vado da nessuna parte”.