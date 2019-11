Chiesa-Fiorentina, svolta imminente: il diktat sulla Juventus

La Fiorentina è al lavoro per risolvere la situazione di Federico Chiesa, al centro di un caso dopo essere rimasto in panchina per tutti i 90 minuti contro il Verona. Non è un segreto che l'attaccante viola voglia lasciare Firenze: sulle sue tracce ci sono Juventus, Inter ma anche club stranieri come il Liverpool.

Il patron Rocco Commisso, insieme al direttore sportivo Daniele Pradé e al direttore generale Joe Barone, nella mattinata di mercoledì hanno incontrato il padre e agente del giocatore Enrico, per cercare di ricomporre una frattura sempre più evidente.

Chiesa ha rifiutato di prolungare il suo contratto in scadenza nel 2022: secondo il Corriere dello Sport Commisso è pronto ad aprire ad un addio, ma non alla Juventus. "Barone ha promesso che non lo darà mai ai bianconeri, non è in buone rapporti con Fabio Paratici, non ha mai gradito il loro atteggiamento", è quanto scrive il quotidiano capitolino.

Dopo l'incontro, il vice presidente Joe Barone non ha svelato le carte e ha rilasciato queste dichiarazioni ai cronisti presenti all'esterno dell'hotel in cui si è svolto il vertice: "Incontro previsto, stiamo parlando del futuro di Federico. Adesso deve recuperare, il nostro staff sta lavorando per farlo tornare al top della condizione, speriamo che recuperi la migliore forma il prima possibile".

"Federico ha altri due anni e mezzo di contratto, va lasciato in pace, lui è fatto per giocare nel campo, più tardi Pradè parlerà in conferenza stampa più chiaramente, ma noi siamo tutti contenti di lui, dobbiamo andare avanti. Ha un infortunio e deve recuperare, questa è la situazione".

Sulla proposta di rinnovo del contratto: "Stiamo continuando a parlare ripeto, lui è un patrimonio della Fiorentina e del calcio italiano, va lasciato in pace perché è importante per tutti".

