La Fiorentina non è convinta dall'ultima proposta della Juventus, che per ridurre l'esborso economico per Federico Chiesa vuole inserire nella trattativa i giovani Riccardo Orsolini e Rolando Mandragora. Lo riporta Tuttosport.

I dirigenti viola apprezzano i due giocatori ma, scottati da quanto successo con Marko Pjaca, sono orientati verso il no: Chiesa lascerà Firenze solo per una importante proposta economica (almeno 70 milioni di euro).

SPORTAL.IT | 06-04-2019 13:10