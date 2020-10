Chiesa già pronto per la Juventus? Le secche risposte dalla Fiorentina

La Fiorentina cade in casa contro la Sampdoria e potrebbe aver vissuto l’ultima in maglia viola di Federico Chiesa. Il fiore all’occhiello della squadra di Beppe Iachini è infatti promesso sposo della Juventus, ma proprio il tecnico gigliato nel dopogara del Franchi continua a frenare. Negando che ci sia qualcosa di già scritto nel futuro del suo giocatore.

“Io non ho ricevuto indicazioni particolari – ha infatti affermato Iachini ai microfoni di ‘Sky Sport’ -. Chiesa sta lavorando regolarmente, si sta impegnando. E stasera ha giocato come nelle altre partite. Nessuno della società mi ha detto nulla”.

Quindi un riferimento più diretto alle incessanti indicazioni del calciomercato: “Ad oggi Chiesa fa parte della nostra squadra, per questo è sceso in campo come sempre. Allo stato attuale delle cose non c’è nulla di ufficiale o di definitivo”.

Parole in linea con quelle pronunciate da un compagno di squadra di Chiesa, Cristiano Biraghi. “Federico ha dimostrato che con la testa è ancora qui. Per il momento ancora non ci ha salutati“, ha garantito il laterale, sempre a ‘Sky Sport’.

Biraghi ha quindi voluto raccontare l’impressione che Chiesa sta riscuotendo nello spogliatoio: “Lui è consapevole del fatto che finché sarà un giocatore della Fiorentina dovrà dare tutto per questa maglia. Ma noi siamo tranquilli, anche se ovviamente speriamo nel suo bene“.

Nelle scorse ore peraltro era arrivata una voce da casa Juventus a proposito dell’eventuale affare Chiesa. Era stato infatti il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, a dire la sua a proposito della chiacchieratissima trattativa.

“Come società la Juve è sempre attenta a ciò che succede sul mercato, che si tratti di Chiesa o di un altro giocatore. C’è bisogno di essere creativi, soprattutto in un momento in cui è così difficile fare mercato”, le sue parole. E intanto Chiesa aspetta.

