Chiesa, guerra di mercato Juve-Inter anche sulle contropartite

Il via libera di Rocco Commisso alla cessione di Federico Chiesa ha scatenato il duello di mercato tra Inter e Juventus. Il presidente della Fiorentina ha aperto a una cessione a giugno del gioiello viola, per il cartellino chiede una cifra vicino ai 60 milioni di euro: "Ho già visto il papà di Federico e ho parlato sia con lui che con Federico. Il discorso è sempre stato lo stesso: Federico starà con noi ma se vuole andare via, e ci sarà una buona offerta per la Fiorentina, forse… Se andasse via? Ovvio che mi dispiacerebbe, a me dispiace mandare via qualsiasi giocatore che potrebbe essere una nostra bandiera".

Nerazzurri e bianconeri da tempo sono protagonisti di schermaglie di mercato, l'ultima in ordine di tempo è quella su Dejan Kulusevski, passato alla Juventus dopo mesi di corteggiamento di Marotta. Ora l'ad del Biscione non vuole farsi cogliere impreparato: secondo quanto riporta Tuttojuve.com, i nerazzurri sono pronti ad offrire alla Fiorentina come parziale contropartita Politano, un giocatore nel mirino dei gigliati.

I campioni d'Italia, che considerano Chiesa una pedina fondamentale per il piano di ricambio generazionale già cominciato con De Ligt, puntano invece a controriscattare Riccardo Orsolini dal Bologna, per poi girarlo alla società toscana. Per riprendersi l'esterno rossoblu Paratici dovrà però sborsare almeno 25 milioni di euro.

Intanto il padre agente del giocatore, Enrico, è fiducioso che il figlio non si farà influenzare da qui a giugno: "Federico viene da un brutto infortunio alla caviglia. Vuole recuperare e ha fatto questa scelta. Si è trattato di una decisione molto ponderata, perché vuole tornare il prima possibile e aiutare la squadra ad uscire da un momento di difficoltà".

"Ora è contento e felice, perché sente di stare bene e questa è la cosa più bella. Quando c'è un infortunio di mezzo soffri e vuoi giocare. Per farlo, però, devi stare bene".

SPORTAL.IT | 12-01-2020 13:45