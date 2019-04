Chiesa, il Liverpool anticipa la Juventus

Federico Chiesa resta uno degli obiettivi primari di mercato della Juventus, anche se la richiesta della Fiorentina, 70 milioni di euro, per ora frena il club bianconero che deve prima cedere giocatori come Douglas Costa o Dybala per effettuare un'operazione di tale portata.

Dello stop dei campioni d'Italia potrebbe approfittarne il Liverpool, che secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport avrebbe effettuato un sondaggio per l'attaccante classe '97 in vista della prossima stagione. I Reds potrebbero perdere in estate Salah e il figlio d'arte è uno dei possibili sostituti.

SPORTAL.IT | 18-04-2019 10:16