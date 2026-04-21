Chiesa "italiano orgoglioso", lo spot per il Liverpool scatena la bufera: quel no ai playoff mondiali...

Il video girato dall'attaccante si trasforma in un clamoroso autogol: i tifosi non dimenticano il discusso forfait prima delle decisive sfide contro Irlanda del Nord e Bosnia.

Rischia di rivelarsi un clamoroso autogol lo spot girato da Federico Chiesa per il Liverpool e dedicato a promuovere uno sponsor dei Reds. Il filmato, diffuso dal club inglese attraverso i suoi canali ufficiali sui social e sul web, ha già scatenato reazioni furenti e indignate da parte soprattutto di un gran numero di tifosi italiani. A innescare la bufera, essenzialmente, le parole pronunciate dallo stesso attaccante – in un inglese impeccabile e con una mimica e una gestualità da attore consumato – che ha rivendicato, all’inizio della clip, di essere un “italiano orgoglioso”. Parole che stridono, secondo diversi utenti, coi suoi atteggiamenti recenti, soprattutto per quel che concerne la risposta alle convocazioni della Nazionale.

Chiesa e l’originalità italiana: il video del Liverpool

Nel video promozionale diffuso dal Liverpool Chiesa risponde a una domanda: “Qual è la cosa che preferisci dell’Italia?”. “Da dove iniziare”, dice l’ex Fiorentina e Juventus. “Da italiano orgoglioso so cosa significa essere pieno di idee originali. Noi inventiamo costantemente, come la macchina per il caffé espresso, la pizza margherita e l’opera. Giusto per citarne qualcuna”. Poi il video prosegue e Chiesa si ritrova – suo malgrado – ad “ammirare” il frutto della genialità e dell’inventiva dei tifosi del Liverpool applicato proprio alla pizza, farcita con ingredienti improbabili (almeno per un italiano). Ma il punto è un altro.

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Il no a Gattuso per i playoff mondiali e le polemiche

A tanti tifosi della Nazionale, infatti, le parole “da italiano orgoglioso” pronunciate da Chiesa hanno avuto l’effetto di un pugno nello stomaco. Non si sono ancora spente, infatti, le polemiche per la rinuncia – con tanto di certificato medico – alla chiamata di Gattuso per il doppio playoff di qualificazione mondiale contro Irlanda del Nord e Bosnia. Chiesa ha chiesto e ottenuto di rientrare in anticipo in Inghilterra per curarsi, poi alla ripresa della Premier League è sceso subito in campo col suo club, dopo essersi chiamato fuori dall’infuocata – e nefasta – sfida di Zenica. Un comportamento che in tanti non gli hanno perdonato.

Bufera su Chiesa: mare di critiche su Fede dopo lo spot

Il video, che voleva essere “simpatico”, ha gettato ulteriore benzina sul fuoco delle critiche. “Inventare le scuse per non giocare i playoff con la Bosnia”, un altro aspetto della “originalità” di Chiesa suggerito da un utente. “Poi lo convocano in nazionale e se la fa sotto”, osserva pungente un fan. “Se sei così orgoglioso delle tue origini, saresti dovuto stare in campo pure senza una gamba e con la testa scappata a metà. Ma ormai te e tuoi compari siete più bravi con le parole che con la palla ai piedi”. E ancora: “Anche i certificati di malattia falsi…..ne sa qualcosa!”. Insomma, non proprio riuscitissimo l’esito dello spot del Liverpool con Chiesa.