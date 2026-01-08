Chiesa, Juventus e Napoli a rischio beffa: Federico 'ostaggio' del Liverpool, perché la cessione non si sblocca

Il ritorno in Serie A del figlio d'arte che Gattuso spera di poter convocare per gli spareggi Mondiali non è così scontato: ecco che cosa ostacola la sua cessione

La Juventus vuole riportare Chiesa a Torino, non è più un mistero. E anche il Napoli ci pensa seriamente, seppur condizionato dal mercato a saldo zero che complica le operazioni del club campione d’Italia. Ma c’è un problema, che va oltre la volontà di Federico: il Liverpool. Già, l’ex Fiorentina rischia di essere ‘prigioniero’ dei Reds.

Futuro Chiesa, ostacolo Liverpool

Al momento Chiesa non è uscito alla scoperto. Impiegato con il contagocce da Arne Slot, l’attaccante che Gattuso spera di poter convocare in vista dei spareggi Mondiali di marzo non ha mai sollevato polemiche. Silenzio assoluto. Comportamento esemplare.

Al contrario di Salah, che ha scatenato l’inferno per qualche panchina di troppo salvo poi partire per la Coppa d’Africa portando nella valigia dubbi e interrogativi di mercato (tornerà oppure si trasferirà in Arabia Saudita?). Fede non gioca eppure rischia di essere bloccato dal Liverpool, un paradosso che può costargli il Mondiale.

L’italiano ‘prigioniero’ dei Reds: ecco perché

Mercato e infortuni, ecco i motivi per cui il 28enne figlio d’arte potrebbe non essere ceduto a gennaio. Almeno, non a cuor leggero. Se il Liverpool avesse chiuso l’affare Semenyo, probabilmente il via libera alla partenza di Chiesa sarebbe arrivato senza troppi problemi. Invece, il Manchester City ha battuto la concorrenza dei campioni in carica aggiudicandosi la stella del Bournemouth a suon di milioni. E, ora, i Reds sembrano aver cambiato obiettivo, puntando tutto – parliamo di oltre 55 milioni – sul difensore centrale del Crystal Palace, Marc Guehi.

Ciò significa che sono stati congelati colpi in attacco, pur essendo la coperta corta. Sì, perché Salah potrebbe partire, Isak sarà fermo ai box per più di due mesi e Ngumoha, ormai in pianta stabile in prima squadra, ha pur sempre solo 17 anni. Chiesa resta un’alternativa ai vari Wirtz, Ekitike, Gakpo e Szoboszlai, poco utilizzata, ma pur sempre un’alternativa. E una squadra che punta al top in patria e in Europa dopo aver speso 500 milioni in estate non può permettersi il lusso di rimanere con gli uomini contati.

Juventus e Napoli rischiano la beffa

In questa fase la Juventus è il club che ha le maggiori possibilità di arrivare a Chiesa. Un ritorno di fiamma inaspettato, ma ancora tutto da concretizzare. Con il Liverpool c’è stato un primo approccio, ma il club è poco convinto e la distanza è anche piuttosto netta sulla formula dell’operazione.

Perché se da un lato la Signora punta al prestito, dall’altro i Reds sembrano disposti a trattare solo sulla base di una cessione a titolo definitivo. Il Napoli, dal canto suo, ha bisogno prima di cedere per potersi muovere: dunque, è defilato. Monitora gli sviluppi, sperando di cogliere l’attimo. Ma il rischio beffa è dietro l’angolo.