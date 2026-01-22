Chiesa ko nel riscaldamento di Marsiglia-Liverpool: allarme mercato, come sta, la decisione della Juventus

Nuovo infortunio per il figlio d'arte conteso da Napoli e Juve: continua il momento no, niente sfida alla squadra di De Zerbi. Si complica il suo ritorno in Italia

Allarme Chiesa. L’attaccante del Liverpool, oggetto del desiderio di Juventus e Napoli, si è infortunato nel corso del riscaldamento della sfida di Champions League contro l’Olympique Marsiglia di De Zerbi e non si è neppure accomodato in panchina. Ecco come sta e le possibili conseguenze sul mercato.

Liverpool, Chiesa ko: che cosa è successo

Chiesa faceva regolarmente parte dei convocati di Arne Slot per la trasferta di Marsiglia al Velodrome, ma non dell’undici titolare che ha affrontato e battuto in maniera netta l’undici di De Zerbi anche grazie al ritorno della stella Momo Salah.

Quando è iniziata la partita, però, l’ex Fiorentina non era seduto in panchina. Colpa di un infortunio subito durante il riscaldamento, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca in un match in cui avrebbe potuto trovare spazio nella seconda parte della gara a causa delle tante assenze che hanno decimato il reparto offensivo del Liverpool.

Come sta Fede: il ritorno in Italia si complica

Mentre si scaldava con i compagni di squadra, il figlio d’arte ha accusato un dolore. Al momento, però, i Reds non hanno ancora fatto chiarezza su quanto successo sul rettangolo verde dell’OM. Continua il momento no per Fede, che anche in questa stagione sta trovando pochissimo spazio.

Ma questo nuovo problema fisico capita proprio durante le fasi finali del mercato, con il calciatore conteso da diversi club italiani, Juventus e Napoli su tutti. Saranno gli esami strumentali a sgombrare il campo da ogni dubbio, però è chiaro che il suo ritorno in Italia si complica sempre di più.

Napoli alla finestra, la decisione della Juventus

De Laurentiis sperava che il mercato potesse finalmente sbloccarsi, ma il no del Consiglio Federale della Figc paralizza il Napoli. Tutto fermo per Chiesa, che si allontana anche da un matrimonio bis con la Juventus. Lo ha rivelato l’esperto di mercato Matteo Moretto, secondo cui il club bianconero avrebbe deciso di mollarlo in maniera definitiva. Sì, sono stati effettuati sondaggi e anche qualche chiamata, ma l’ad Comolli ha ritenuto eccessivi i costi dell’operazione (i Reds preferirebbero venderlo a titolo definitivo per 20 milioni) e anche dell’ingaggio per affondare il colpo a gennaio.

Del resto, non sono previste spese folli. L’unica eccezione è rappresentata da una punta: Mateta o En-Nesyri, per la precisione. Viste le difficoltà di David o Openda, quest’ultimo addirittura schiaffeggiato e redarguito in modo plateale da Spalletti durante il match col Benfica, uno strappo alla regola è consentito solo per il bomber.