Chiesa ko, salta Galatasaray-Liverpool: nuovo problema per l'azzurro, Gattuso in ansia per i playoff mondiali

Dopo l'assenza in FA Cup contro i Wolves, altro forfait per l'ex Juve: Slot spiega la ragione della sua forzata esclusione per il match di Champions, è allarme anche per l'Italia.

Ancora guai per Federico Chiesa. L’attaccante del Liverpool non ci sarà nell’infuocato match d’andata degli ottavi di finale di Champions League nella tana del Galatasaray di Osimhen e Icardi. Il tecnico dei Reds, Arne Slot, ha deciso di non convocarlo per un problema fisico. Un’assenza che si aggiunge a quella collezionata nel match di venerdì sera in FA Cup sul campo del Wolverhampton e che fa scattare qualche campanello d’allarme anche in ottica playoff mondiali. Tra chi sta seguendo con particolare interesse l’evoluzione della situazione Chiesa, infatti, c’è il Ct dell’Italia Rino Gattuso.

Chiesa non convocato per la sfida di Champions

Chiesa non ha partecipato alla seduta d’allenamento svolta in mattinata dal Liverpool nel suo centro d’allenamento prima della trasferta di Istanbul e successivamente è stato escluso dalla lista dei convocati al pari del portiere Alisson, che invece ha interotto la sua sessione prima della fine. Per qualche ora tra i tifosi del Liverpool è partito un fitto tam-tam a proposito delle condizioni dei due esclusi, che si è poi interrotto quando – in serata – l’allenatore olandese in conferenza stampa ha aggiornato sulle condizioni di entrambi. Dettagliamente a proposito del numero uno brasiliano, un po’ meno sull’esterno d’attacco azzurro.

Slot spiega l’infortunio di Chiesa e quello di Alisson

“Alisson ha iniziato la seduta, come avrete potuto notare. Sfortunatamente, ha avvertito un dolorino verso la fine dell’allenamento”, ha confidato Slot. “Insieme abbiamo concordato di non forzare in vista della partita di Champions, non avrebbe avuto senso farlo viaggiare e portarlo con noi. Potrebbe tornare contro il Tottenham in campionato perché non sembra una cosa tanto grave, ma l’impegno col Galatasaray era troppo ravvicinato”. Questa invece la spiegazione del forfait di Chiesa: “Non si è sentito bene ieri sera, ecco perché oggi non si è allenato con noi e ha saltato la trasferta”.

Gattuso in ansia per Chiesa: spera di averlo ai playoff

L’assenza di Istanbul per questo non meglio precisato “problema” segue quella contro il Wolverhampton in FA Cup. Dove però, se non altro, Chiesa era regolarmente a disposizione in panchina: in quel caso si è trattata di un’esclusione dettata da ragioni puramente tecniche. Non così per la sfida coi turchi. Chiesa, come peraltro altri azzurri all’estero tra cui Verratti, ha ricevuto nei giorni scorsi la lettera di pre-convocazione di Gattuso per i match di playoff contro l’Irlanda del Nord e (si spera) contro la vincente di Galles-Bosnia. Una sua assenza sarebbe un altro brutto colpo per il Ct e per i tifosi italiani.