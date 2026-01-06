Chiesa, la Juve si muove per il ritorno: la trattativa col Liverpool e l'idea di Spalletti su Federico

La Juventus sogna il ritorno di Federico Chiesa a Torino, tra mercato, Nazionale e due ostacoli chiave da superare. La situazione e il punto sulla clamorosa operazione.

La Juventus ha riaperto il dossier Federico Chiesa e guarda al passato per rilanciarsi. I bianconeri hanno avviato i primi contatti con il Liverpool per un clamoroso ritorno a Torino del giocatore. Un’operazione affascinante e per certi versi inattesa – considerando come finì la storia nell’estate del 2024 -, ma tutt’altro che semplice sotto il profilo tecnico ed economico. Sul tavolo ci sono formula, tempistiche e anche il futuro azzurro dell’attaccante.

I contatti con il Liverpool

La Juventus ha bussato alla porta dei Reds con un obiettivo chiaro. Capire se esistono i margini per riportare Chiesa in Italia già a gennaio. Il Liverpool non ha chiuso, ma preferirebbe una cessione a titolo definitivo. La formula resta il primo grande nodo da sciogliere per arrivare alla fumata bianca. I bianconeri, infatti, non vorrebbero effettuare investimenti in questo momento, anche per questioni legate al bilancio.

I due problemi da risolvere

Il primo ostacolo è legato alla Coppa d’Africa e alla presenza di Salah. Finché l’egiziano resterà impegnato nel torneo, Liverpool valuta con cautela le uscite, anche per non restare scoperto nelle alternative. In effetti, il giocatore in questo momento sta trovando un po’ di spazio in più agli ordini di Arne Slot, allenatore con il quale non ha mai legato. Il secondo riguarda, come detto, l’ingaggio e la sostenibilità economica dell’operazione. A Torino, però, Chiesa costerebbe meno rispetto allo stipendio percepito in Premier.

Il sogno Juve e l’attesa di Gattuso

Nonostante le difficoltà, Chiesa non ha mai chiuso alla Juventus. Il ritorno sotto la Mole lo intriga e potrebbe rilanciarlo anche mentalmente. Un rientro in bianconero lo rimetterebbe al centro del progetto azzurro di Gattuso. Tre mesi alla Juve potrebbero essere decisivi per tornare protagonista anche in Nazionale. Sappiamo benissimo come in questo momento alla Nazionale gli strappi del figlio d’arte potrebbero comodo, specialmente se venisse rimesso nelle condizioni migliori.

Ma come è stato ritrovato il feeling tra Chiesa e la Juventus? L’attaccante fu letteralmente cacciato dal club bianconero nell’estate del 2024, messo fuori rosa e costretto ad allenarsi da solo. Oggi, però, nella Vecchia Signora è cambiato tutto: Giuntoli e Thiago Motta non ci sono più e la presenza di Chiellini in società è un grande alleato per l’ex viola. Poi c’è Spalletti in panchina e il tecnico di Certaldo è un noto estimatore dell’esterno. Chiesa verrebbe impiegato come vice Yildiz oppure come esterno accanto a Conceicao alle spalle di un Yildiz in versione falso nueve. Le idee ci sono, insomma: non resta che concretizzare l’operazione.