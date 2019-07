Chiesa, la Juventus ha trovato la chiave

Federico Chiesa ha fatto la sua scelta. Vuole andare a giocare nella Juventus, subito , anche se è consapevole che in bianconero avrà molto meno spazio di quello che ha avuto in viola e di quello che gli avrebbe riservato il futuro nella Fiorentina.

Una situazione ingarbugliata, perché il club gigliato è rimasto spiazzato dalla volontà del calciatore e nemmeno l’arrivo al timone del club dell’ambizioso Rocco Commisso ha fatto cambiare idea al figlio di Enrico, ex bomber di numerose squadre di serie A, tra cui anche la Fiorentina. "Capisco la sua idea ma lui deve capire anche noi" il messaggio lanciato da Daniele Pradé in nottata.

Per venire fuori dall’impasse la Juventus sta valutando di cedere ai viola Merih Demiral: i sondaggi di Roma e Milan, oltre ad a quelli effettuati da altre società estere, si sono scontrati davanti al rifiuto bianconero a trattare il turco senza una formula che consenta di mantenere un certo controllo sul cartellino (come per esempio il diritto di riacquisto) oppure per meno di 40 milioni di euro, una cifra assai impegnativa. Per il Milan, il cui mercato sta faticando a prendere forma, l'ennesima delusione.

La Fiorentina sarebbe disposta a prendere Demiral in prestito, opzione gradita alla Juventus perché pur non portando soldi in cassa, anche se consentirebbe di risparmiare sull'ingaggio, permetterebbe di mantenere il controllo sul giocatore facendolo ulteriormente maturare con un anno da titolare in Serie A in una squadra di assoluto valore.

Nella nottata è arrivata una amara sconfitta per la Fiorentina nella sfida di International Champions Cup, disputata in New Jersey, contro il Benfica. I viola disputano una buona gara ma, nel finale, subiscono la rete di Caio che vale il 2-1 finale a favore della squadra portoghese.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 25-07-2019 13:48