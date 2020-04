Chiesa, la Juventus ora è in vantaggio

La Juventus ora è in vantaggio per Federico Chiesa. Secondo quanto riporta la Stampa, i dirigenti bianconeri hanno trovato un accordo con il padre del giocatore, l'ex attaccante della Nazionale Enrico, trovando le basi per l'intesa sull'ingaggio.

In bianconero, Chiesa andrebbe a guadagnare 5 milioni di euro per cinque anni di contratto. La Juve con questa mossa cerca così di anticipare l'Inter, la concorrente più agguerrita per il giocatore, e il Manchester United.

SPORTAL.IT | 19-04-2020 14:35