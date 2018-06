Chiesa modesto: "Mi valutano troppo"

Dal ritiro della Nazionale, Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di 'Rai Sport': "Mio padre mi segue tantissimo, mi riprende sul piano del comportamento. L'anno scorso presi un cartellino rosso ingenuo a Pescara e non mi parlò per tre giorni".

Sul ct della Nazionale Roberto Mancini, il classe 1997 afferma: "Si vede che ha esperienza, parla la stessa lingua dei calciatori, darà tanto".

Il nome del talentuoso esterno è sul taccuino di molte società italiane e non ma Chiesa rimane con i piedi per terra: "Le valutazioni alte fanno piacere, significa che quello che sto facendo in campo è ripagato ma, secondo me, alcune valutazioni sono esagerate. Oggi il mercato è così".

SPORTAL.IT | 04-06-2018 10:20