Chiesa, nessuna prelazione in favore della Juve

La Juventus non ha "prenotato" Federico Chiesa. Il Corriere dello Sport riporta la smentita ufficiosa della Fiorentina sulle indiscrezioni circolate negli scorsi giorni su un presunto diritto di prelazione per il cartellino del gioiello viola.

"Non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di riservare ai bianconeri alcun diritto di prelazione sul cartellino di Federico Chiesa nell'ambito dell'operazione Pjaca", scrive il quotidiano. "I Della Valle hanno difeso per tutta l’estate i propri gioielli dagli assalti del mercato, rifiutando complessivamente 180 milioni: non è cambiato niente, nemmeno con Pjaca".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 08-08-2018 09:50