Chiesa, non solo Juventus: Napoli e Roma potrebbero tentare il colpo last minute, il Liverpool tentenna

L'attaccante sempre più ai margini della squadra di Slot con il rientro di Salah dalla Coppa d'Africa: oltre ai bianconeri, anche azzurri e giallorossi hanno bisogno di un altro attaccante, decisivi gli ultimi giorni di mercato

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Il rientro in Nazionale passa per il ritorno in Serie A, ma non si tratta soltanto della selezione di Gattuso: c’è in ballo il tornare ad essere un giocatore di calcio importante, vero.

Chiesa-Liverpool, amore mai nato

Per Federico Chiesa lasciare il Liverpool è una questione che va ben oltre il partecipare o meno al Mondiale del 2026. L’infortunio, il lento recupero, il divorzio dalla Juventus imposto da Giuntoli e Thiago Motta: da top assoluto, in particolare dopo l’Europeo vinto in Inghilterra, il figlio d’arte è retrocesso nei ranghi fino a recitare il ruolo di assoluto comprimario nelle gerarchie del calcio internazionale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chiesa ai margini del Liverpool

La voce di un possibile ritorno in bianconero si è via via affievolita, e non per colpa del club italiano. I contatti ci sono stati, il giocatore era favorevole all’ipotesi, ma il Liverpool non ha mai dato l’ok alla formula del prestito. Attualmente Chiesa non è disponibile per un problema muscolare di lieve entità, accusato nel riscaldamento della partita di Champions a Marsiglia. Ha saltato l’ultima di campionato contro il Bournemouth, ed il suo bottino stagionale rimane di 2 reti e 1 assist tutte nelle 16 presenze accumulate in Premier League (22 totali).

Juventus, Chiesa si allontana

Poco, troppo poco, per chi ambisce a tornare protagonista. Il Liverpool valuta il giocatore non meno di 15 milioni di euro, a fronte dei 12 che versò nel 2024. La trattativa con la Juventus non si è sbloccata in un primo momento perché si aspettava il rientro di Salah dalla Coppa d’Africa, ma soprattutto perché il club inglese chiedeva un obbligo di riscatto a giugno, ipotesi non contemplata (per ora) dai bianconeri, che pure sono alla ricerca di un vice-Yildiz.

Napoli e Roma, idea Chiesa

Ma non c’è soltanto la Juve ad avere necessità di un giocatore con quelle caratteristiche. Anche Napoli e Roma, soprattutto alle luce delle ultime vicende, potrebbero dirottare le proprie attenzioni sull’attaccante ex Fiorentina. I giallorossi hanno ceduto Baldanzi e aspettano ancora un’ala dopo l’addio di Bailey e gli arrivi di Robino Vaz e Malen. Gasperini l’ha detto chiaramente dopo la partita con il Milan, il mercato giallorosso non è ancora concluso.

Napoli, tanti infortuni liberano il posto

Altra squadra che potrebbe aver bisogno di uno come Chiesa è il Napoli, che ha preso Giovane ma continua ad avere bisogno di rinforzi in avanti dato che alle partenze di Lang e Lucca ha fatto seguito l’infortunio di Neres. Il problema per tutti è l’ingaggio. Chiesa è sotto contratto col Liverpool fino al 2028 e guadagna 7,5 milioni l’anno. Il giocatore potrebbe accettare di ridursi in parte il salario, mentre il costo del cartellino non può discostarsi troppo da quanto sborsato un anno e mezzo fa.

Roma, serve l’erede di Dybala

Sia Napoli che Roma hanno già valutato Chiesa in momenti differenti in passato: gli azzurri per sostituire Kvaratskhelia, i giallorossi per rinforzare l’attacco che a giugno sarà comunque orfano di Dybala. Tutte le ipotesi sono ancora in campo, ma il tempo stringe.