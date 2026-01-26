Chiesa, non solo Juventus: Napoli e Roma potrebbero tentare il colpo last minute, il Liverpool tentenna

Il rientro in Nazionale passa per il ritorno in Serie A, ma non si tratta soltanto della selezione di Gattuso: c’è in ballo il tornare ad essere un giocatore di calcio importante, vero.
Per Federico Chiesa lasciare il Liverpool è una questione che va ben oltre il partecipare o meno al Mondiale del 2026. L’infortunio, il lento recupero, il divorzio dalla Juventus imposto da Giuntoli e Thiago Motta: da top assoluto, in particolare dopo l’Europeo vinto in Inghilterra, il figlio d’arte è retrocesso nei ranghi fino a recitare il ruolo di assoluto comprimario nelle gerarchie del calcio internazionale.
La voce di un possibile ritorno in bianconero si è via via affievolita, e non per colpa del club italiano. I contatti ci sono stati, il giocatore era favorevole all’ipotesi, ma il Liverpool non ha mai dato l’ok alla formula del prestito. Attualmente Chiesa non è disponibile per un problema muscolare di lieve entità, accusato nel riscaldamento della partita di Champions a Marsiglia. Ha saltato l’ultima di campionato contro il Bournemouth, ed il suo bottino stagionale rimane di 2 reti e 1 assist tutte nelle 16 presenze accumulate in Premier League (22 totali).
Poco, troppo poco, per chi ambisce a tornare protagonista. Il Liverpool valuta il giocatore non meno di 15 milioni di euro, a fronte dei 12 che versò nel 2024. La trattativa con la Juventus non si è sbloccata in un primo momento perché si aspettava il rientro di Salah dalla Coppa d’Africa, ma soprattutto perché il club inglese chiedeva un obbligo di riscatto a giugno, ipotesi non contemplata (per ora) dai bianconeri, che pure sono alla ricerca di un vice-Yildiz.
Ma non c’è soltanto la Juve ad avere necessità di un giocatore con quelle caratteristiche. Anche Napoli e Roma, soprattutto alle luce delle ultime vicende, potrebbero dirottare le proprie attenzioni sull’attaccante ex Fiorentina. I giallorossi hanno ceduto Baldanzi e aspettano ancora un’ala dopo l’addio di Bailey e gli arrivi di Robino Vaz e Malen. Gasperini l’ha detto chiaramente dopo la partita con il Milan, il mercato giallorosso non è ancora concluso.
Altra squadra che potrebbe aver bisogno di uno come Chiesa è il Napoli, che ha preso Giovane ma continua ad avere bisogno di rinforzi in avanti dato che alle partenze di Lang e Lucca ha fatto seguito l’infortunio di Neres. Il problema per tutti è l’ingaggio. Chiesa è sotto contratto col Liverpool fino al 2028 e guadagna 7,5 milioni l’anno. Il giocatore potrebbe accettare di ridursi in parte il salario, mentre il costo del cartellino non può discostarsi troppo da quanto sborsato un anno e mezzo fa.
Sia Napoli che Roma hanno già valutato Chiesa in momenti differenti in passato: gli azzurri per sostituire Kvaratskhelia, i giallorossi per rinforzare l’attacco che a giugno sarà comunque orfano di Dybala. Tutte le ipotesi sono ancora in campo, ma il tempo stringe.