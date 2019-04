Federico Chiesa fuori anche contro la Roma. Il gioiello della Fiorentina, che ha saltato il Torino per l'infiammazione al retto addominale, probabilmente alzerà bandiera bianca anche per la partita contro i giallorossi: la decisione verrà presa martedì.

Stefano Pioli non vuole rischiarlo in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma il 25 aprile: "In campo solo al 100%".

SPORTAL.IT | 02-04-2019 08:35