Chiesa entra e salva il Liverpool, bordata alla Juventus e la rivelazione sul futuro

Protagonista a sorpresa nella serata di Anfield per la prima giornata di Premier League, l'attaccante lancia una stoccata al suo vecchio club

Il bello dello sport è che concede sempre una seconda possibilità. Federico Chiesa la sua prima l’ha sprecata, anche per colpe non sue. Ma stavolta l’ex esterno della Juventus vuole fare le cose per bene. Entrato nella ripresa nel corso della gara del Liverpool con il Bournemouth, il 27enne nato a Genova ha segnato il gol decisivo per regalare i tre punti ai Reds. L’intervista post partita è una frecciata al suo vecchio club.

Un gol come una rinascita: Chiesa si riprende il futuro

Per un attaccante segnare un gol è come respirare. E Federico Chiesa il fiato lo ha dovuto trattenere per parecchio tempo, quasi un anno. Sì, nella passata stagione nelle coppe nazionali la porta un paio di volte l’aveva bucata ma non erano mai stati letti come potenziali segnali di un nuovo inizio. Stavolta, invece, la rete segnata al Bournemouth ha pesato come un macigno. Per il Liverpool che si è preso la vittoria e per il giocatore che ha allontanato le critiche e si è forse ripreso in mano il proprio futuro.

Il messaggio a Giuntoli e Motta

La corsa con scivolata, il sorriso dedicato ai suoi tifosi, la felicità in un attimo. Il figlio d’arte ha voluto togliersi un sassolino dalle scarpe che evidentemente dava ancora fastidio. Ma lo ha fatto a suo modo, con una polemica soft che emerge dolcemente ma che comunque si percepisce. I destinatari del suo messaggio post gara sono Cristiano Giuntoli e Thiago Motta che gli hanno negato la possibilità di continuare la sua avventura alla Juve, mettendolo alla porta un anno fa.

“Il gol mi ripaga del lavoro fatto – spiega Chiesa -. Sono arrivato in condizioni difficili perché non mi sono allenato con la Juve e questo mi ha penalizzato. Dopo un anno mi tolgo delle soddisfazioni. Ringrazio i dottori e il mister che mi ha dato questa chance e che si è comportato sempre alla grande con me, il gol è anche per lui“.

Il futuro rimane incerto

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe cambiare dopo questo gol. O anche no. Il diretto interessato sa bene come funziona nel calcio e allora non si sbilancia più di tanto: “Parleremo con il Liverpool ma io qui sono felice, sono in una delle squadre più forti al mondo. Sono contento di vestire questa maglia. Io devo essere sempre pronto e dimostrare che posso giocare in questa squadra“. La preferenza è stata espressa, il club gli ha regalato anche un connazionale come Leoni: ma troverà lo spazio desiderato agli ordini di Slot?