Chiesa, scoppia un'altra grana: Juventus e Inter in agguato

Federico Chiesa non scende in campo a Verona e intensifica le voci di un suo addio alla Fiorentina. Dopo avere ben figurato in Nazionale, l’attaccante viola domenica è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti al Bentegodi, scatenando le perplessità di tifosi e addetti ai lavori. Dopo la partita Montella ha spiegato così il mancato impiego del figlio d’arte: “Non stava bene, in mattinata non si sentiva in grado di giocare. Come tutti i calciatori ha bisogno di stare bene sia mentalmente che fisicamente: giocherà quando accadrà questo. Le voci sul rinnovo? Non ho letto, ma faccia quello che meglio crede”, sono le gelide parole dell’ex Aeroplanino.

Una versione smentita in parte dal dirigente viola Pradé, che ha parlato di un problema al pube: “​Il problema di Federico oggi era fisico al pube, non mentale. Non si è mai allenato al 100% con la squadra, non era in condizione di giocare”.

Tra musi lunghi e prestazioni scarse, da mesi Chiesa è uno degli argomenti principali a Firenze: il giocatore, promesso sposo alla Juventus nella scorsa stagione, è rimasto in viola controvoglia dopo il cambio di proprietà. Il rinnovo con il club gigliato è sempre più lontano: il giocatore vuole andarsene, conscio che sulle sue tracce ci sono Juventus, Inter e anche il Psg.

Secondo le ultime voci, il club parigino avrebbe incontrato il padre del giocatore, che ha ascoltato la proposta dei campioni di Francia, pronti a farsi avanti a fine stagione. La Juventus resta in pole position ma l’Inter è in piena rimonta ed è pronta all’asta: il prezzo base si aggira ora intorno ai 60 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 25-11-2019 09:34