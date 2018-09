Chiesa segna e abbraccia il fratellino

L’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa schianta la Spal con un’altra grande prestazione e si rende protagonista del più bel gesto del sabato. Il figlio d’arte, dopo aver segnato al 54′ nella partita del Franchi vinta per 3-0 contro i ferraresi, è corso verso il bordo campo e ha abbracciato il fratello minore, Lorenzo, 14 anni e raccattapalle nell’occasione.

Il tutto tra gli applausi di tutto lo stadio e sotto gli occhi compiaciuti di papà Enrico, in tribuna a godersi l’ennesima grande prova del suo primogenito. Lorenzo, visibilmente commosso, è entrato nei Giovanissimi della Fiorentina in estate e sembra che stia facendo enormi progressi. “Lorenzo è anche più forte di Federico alla sua età, è molto più tecnico ed estroso”, sono le parole del padre.

“Chiesa sta diventando veramente forte, già si parla dei paragoni col papà – ha spiegato il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, che però ha parole d’elogio anche per gli altri componenti dell’attacco gigliato -. Non dimentico quanto di buono ha fatto Eysseric nelle prime partite, non penso che il numero degli attaccanti determini l’equilibrio della squadra: se tutti ci sacrifichiamo possiamo giocare anche con un numero importante, altrimenti diventa più difficile. Pjaca è un giocatore che ha qualità e che sa stare in campo, ma deve ritrovare il ritmo, la condizione e l’entusiasmo. Da questo punto di vista so che ha talento, è un bravo ragazzo, ma può dare di più. Deve andare in campo sereno, correre tanto e potrà mettersi in mostra. Mirallas? Sono contento che si sia notato, Mirallas non era contento perché avrebbe voluto giocare dall’inizio. È così che si reagisce, va bene subire una scelta diversa e dimostrare poi sul campo di avere attributi e personalità. Devono essere arrabbiati con me, affinché poi mettano in campo questo atteggiamento rispetto ad un’esclusione”.

SPORTAL.IT | 23-09-2018 11:00