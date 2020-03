Chiesa, spunta una nuova pretendente

Ricco contratto fino al 2023, da 4,5 milioni netti bonus esclusi, e clausola rescissoria di poco inferiore ai 100 milioni. Su queste basi il presidente della Fiorentina Rocco Commisso sembra essere pronto per provare a convincere Federico Chiesa di rinnovare l'accordo in scadenza nel 2022 e restare a Firenze per diventare un simbolo del club rifiutando quindi le avances dei principali club europei ed italiani in particolare, con Juventus e Inter pronte per il solito testa a testa.

Intanto, però, complice magari anche la sosta dei campionati che dà agli operatori più possibilità per concentrarsi anche su casi relativamente "minori", ecco arrivare proprio dalla Premier la notizia dell'interessamento dello Uniter per Chiesa. Per il momento, come riporta il 'Daily Express" si tratta solo di sondaggi, il club inglese non ha formulato alcuna offerta e si limita a guardare gli sviluppi.

La Fiorentina prova a non prendere in considerazione l'ipotesi, ma avanzerebbe una proposta non diversa dall'ammontare della clausola, quindi tra i 70 e i 100 milioni.

SPORTAL.IT | 17-03-2020 00:14