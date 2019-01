Chiesa trascina la Fiorentina, Chievo ko 3-4

La Fiorentina ha battuto per 4-3 il Chievo al termine del pirotecnico anticipo delle 12.30 andato in scena al Bentegodi. I viola aprono le danze con Muriel, ancora a segno dopo la strepitosa doppietta all'esordio, poi raddoppiano con Benassi appena dopo un gol annullato a Giaccherini dal Var. Prima dell'intervallo però Stepinski riapre il match al 38' con un colpo di testa.

Show nella ripresa. Dopo un'occasione divorata da Muriel, Pellissier pareggia su calcio di rigore assegnato per mano di Benassi, espulso. La squadra di Pioli in 10 trova la forza di reagire e a fare la differenza è ancora Chiesa, che al 79' ritrova il vantaggio per gli ospiti con un bel colpo di piatto.

Finale al cardiopalma, Lafont para un rigore a Pellissier e i viola fanno 4-2 con Chiesa servito da Muriel. Allo scadere Djordjevic riapre la partita segnando il 3-4 ma è troppo tardi. In classifica la Fiorentina sale a quota 30, Chievo fanalino di coda a 8.

SPORTAL.IT | 27-01-2019 15:00