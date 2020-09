Chiesa verso la Juventus, ma Commisso frena

Federico Chiesa sembra sempre più vicino a salutare la Fiorentina per trasferirsi alla Juventus. Operazione però che Rocco Commisso non dà affatto per scontata, come confermano le sue dichiarazioni raccolte da ‘Firenzeviola.it’.

“Sapete che non parlo di queste cose”, ha dichiarato il numero uno del club gigliato a proposito dell’uomo centrale del mercato della Fiorentina. E Commisso è andato anche oltre: “Durante l’allenamento ho salutato Federico e tutti gli altri giocatori. Contro la Sampdoria ci sarà”.

Quindi un’altra indicazione che potrebbe pesare non poco nelle operazioni in uscita dei viola: “Spero che la rosa possa restare così. Ci sono alcune trattative, è vero. Ma non so neanch’io cosa succederà”.

OMNISPORT | 30-09-2020 16:18