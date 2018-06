Chiesta una squalifica choc per Filippo Magnini

La Procura di Nado Italia ha chiesto otto anni di squalifica per Filippo Magnini. Il deferimento è stato richiesto per consumo o tentato consumo di sostanze dopanti, oltre a favoreggiamento e somministrazione o tentata somministrazione di sostanza vietata, nuovo capo di accusa aggiunto nelle ultime ore. E' quanto si apprende dalla nota pubblicata dalla Federazione Italiana Nuoto.

Il due volte Campione del Mondo dei 100 metri, che si è ritirato da alcuni mesi, e l'ex collega ed ex compagno di Nazionale Michele Santucci saranno giudicati non prima di settembre.

L’indagine era partita dall’inchiesta penale della Procura di Pesaro sul medico Guido Porcellini a cui il nuotatore si era rivolto. Non sono emersi coinvolgimenti penali di Magnini mentre il dietologo era stato rinviato a giudizio per commercio di prodotti dopanti, falso e ricettazione e somministrazione di medicinali deteriorati.

"Sono molto sereno. Ci sono 27 anni di controlli nella mia carriera, che è sempre stata lineare e i fatti parlano da soli – aveva dichiarato Magnini -.Ho deciso di smettere in un momento felice, perchè non volevo farlo dopo una Olimpiade o una gara andata male. Smetto perchè sono pronto a fare altro".

"In Italia quando uno è indagato è già colpevole. Ma la giustizia ordinaria ha già chiarito tutto, dicendo che sono completamente estraneo ai fatti. Dal punto di vista penale è chiusa. La giustizia sportiva deve fare il suo corso. Ma sono molto sereno. L'accanimento è stato fatto perché mi chiamo Filippo Magnini e ho sempre lottato contro il doping. Penso di vincere la mia ennesima battaglia".

La fine della storia con Federica Pellegrini: "E' stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti. Federica ha un bel carattere tosto,io nella coppia so anche smussare i miei angoli. Forse vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato. Fede ha seguito la sua strada nel nuoto. Non era più sicura dell'amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita".

SPORTAL.IT | 06-06-2018 10:00