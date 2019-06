Chievo, altre cessioni eccellenti in arrivo

Cessioni eccellenti in casa Chievo che, dopo la recente retrocessione, ripartirà dalla serie B. Ma prima d'investire, deve trasferire giocatori ad altre squadre in vista dell'iscrizione alla serie cadetta che comporta il pagamento degli stipendi fino al 30 maggio ed una polizza fideussoria di 800mila euro. Così è avvenuto puntualmente per la società del presidente Campedelli: De Paoli ceduto alla Sampdoria; i terzini Jaroszynski al Genoa e Cacciatore al Cagliari; il difensore centrale Mattia Bani al Bologna.

Tutte le cessioni sono avvenute a titolo definitivo. L'incasso, oltre 10 milioni di euro, come riportato dal quotidiano L'Arena di Verona, permette alla società della Diga di guardare al futuro in maniera più ottimistica, iniziando così un nuovo torneo e, nello stesso tempo, ammortizzando pesanti debiti delle precedenti gestioni sportive. In procinto di essere ceduti ci sarebbero anche la giovane promessa Vignato, Kiyine e Stepinski. A trasferimenti ultimati, il presidente Campedelli con Sergio Pellissier, da quest'anno dirigente operativo dopo l'addio al calcio giocato, inizieranno ad investire per quello che potrebbe essere un immediato ritorno nella massima serie.

