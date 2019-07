Chievo, arriva Salvatore Esposito

Colpo Chievo per il prossimo campionato di serie B. La società del presidente Campedelli ha acquisito in prestito fino al 30 giugno 2020 con diritto di opzione e contro opzione le prestazioni sportive il calciatore Salvatore Esposito dalla Spal. Esposito, nato a Castellammare di Stabia il 7 ottobre 2000, è un centrocampista nato calcisticamente nelle giovanili dell'Inter.

Dalla stagione 2018/2019 si trasferisce a titolo definitivo alla Spal e a gennaio passa in prestito al Ravenna in serie C. Con la maglia giallorossa esordisce il 22 gennaio 2019 contro la Triestina: un esordio nobilitato anche dal suo primo gol da professionista. Alla fine della stagione 2018/19 Esposito disputa 14 match, realizzando due reti. Il neo centrocampista gialloblù è stato uno dei protagonisti con la maglia della Nazionale azzurra all'ultimo Mondiale Under 20, con la delegazione guidata del tecnico Paolo Nicolato che ha chiuso il torneo al 4° posto. Non solo. Il ChievoVerona ha prolungato il contratto di Bostjan Cesar fino al 30 giugno 2020, con opzione fino al 30 giugno 2021. Cesar sarà alla decima stagione col Chievo dopo averne giocate 9 in serie A.

Per contro destinati a partire, secondo il quotidiano L'Arena di Verona, Stepinski, uno degli attaccanti più contesi nell'attuale panorama di calciomercato. Per il polacco sembra essere proprio la Spal in vantaggio. Altre cessioni probabili la giovane promessa Vignato e Kiyine.

