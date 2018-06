Chievo: Bastien saluta, arriva un difensore

Continuano i movimenti in entrata ed uscita all’A.C. ChievoVerona. La società della Diga comunica di aver ceduto a titolo definitivo allo Standard Liegi le prestazioni sportive del centrocampista Samuel Bastien.

Due stagioni in gialloblù, 33 presenze e due gol realizzati. Il primo al Genoa nella stagione 2016/2017 di testa allo stadio Luigi Ferraris. Il secondo all’inizio di questa stagione al Bentegodi, con un perfetto tiro da fuori area, contro l’Atalanta.

Ma non è l’unica mossa del club gialloblù: l'A.C. ChievoVerona comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dall’FK Rad Belgrado delle prestazioni sportive del difensore Strahinja Tanasijevic, nato a Mladenovac, in Serbia, il 12 giugno 1997.

Il nuovo contratto che legherà il giovane difensore serbo, che la scorsa stagione ha militato nella formazione Primavera e con alcune convocazioni in Prima squadra, al ChievoVerona scadrà il 30/06/2021.

SPORTAL.IT | 15-06-2018 09:25