Ventura, dopo la negativa parentesi con la Nazionale, potrebbe tornare ad allenare in Serie A. Il Chievo, alla ricerca di un nuovo tecnico, starebbe pensando anche all'ex allenatore, tra le altre, di Torino e Bari.

Il 70enne allenatore, in più occasioni, ha ribadito di voler tornare in gioco. Il Chievo, attualmente in grande affanno, potrebbe dargli quella chance che sta cercando da tempo. In alternativa, ci sarebbe anche Nicola.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 08:40