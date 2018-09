Chievo: chiesta una penalizzazione shock

Il processo bis per la vicenda delle presunte plusvalenze fittizie nei confronti del Chievo spaventa nuovamente la società veronese: la Procura federale della Figc ha infatti chiesto 15 punti di penalizzazione da scontare nel campionato in corso e 36 mesi di inibizione per il presidente gialloblu Luca Campedelli.

Il Chievo è stato accusato con il Cesena di illecito amministrativo relativo al triennio 2014-2017 ed è stato deferito per responsabilità diretta ed oggettiva.

SPORTAL.IT | 12-09-2018 12:40