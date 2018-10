Chievo, confermati i tre punti di penalizzazione

Confermati i tre punti di penalizzazione per il Chievo. E' arrivata la sentenza della Corte Federale d'Appello, secondo grado della giustizia sportiva, che ha respinto i ricorsi della Procura dopo la sentenza in primo grado per le plusvalenze fittizie che avevano coinvolto la società clivense ed il Cesena.

Dopo l'udienza durata oltre un'ora, in cui la Procura aveva chiesto 15 punti di penalizzazione, è arrivata la sentenza in serata: la squadra di Gian Piero Ventura rimane ultima a -1 in classifica.

SPORTAL.IT | 25-10-2018 19:40