Chievo e Romairone si separano

Aria di grandi cambiamenti in casa Chievo. La società veronese, retrocessa in serie B, ha comunicato di aver sollevato Giancarlo Romairone dall'incarico di direttore sportivo del club, carica che ricopriva dalla stagione 2017/18.

Il Chievo del presidente Luca Campedelli, che ha ringraziato per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale, già domenica scorsa aveva sollevato clamore. Nel prepartita contro la Sampdoria al Bentegodi, lo stesso presidente aveva dichiarato che Pellissier, che proprio contro i doriani è stato festeggiato per il suo addio al calcio giocato, potrebbe diventare presidente della società clivense. Aria più di rivoluzione che altro si prospetta in casa della società veronese che non si è ancora sbilanciata sul futuro del tecnico Di Carlo, in attesa di un segnale proprio da Campedelli.

SPORTAL.IT | 22-05-2019 17:58