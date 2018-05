Chievo, i piani di mercato

Giancarlo Romairone, ds del Chievo, è intervenuto a Radio Sportiva.

"Ci siamo tolti un peso perché la squadra aveva altri valori ma alla fine il Chievo ha raggiunto l'obiettivo riuscendo alla fine paradossalmente a migliorare il piazzamento chiudendo al 13esimo posto".

Il futuro di D'Anna: "Il calcio è un ambiente che vive e costruisce determinate situazioni, Maran ha fatto un ottimo lavoro nella prima parte della stagione poi in un momento di difficoltà la squadra ha continuato a lavorare bene ma è subentrata una sorta di preoccupazione che aveva “chiuso la testa” di tutti. D'Anna è riuscito a portare freschezza ad un squadra allenata bene che ha ritrovato così i suoi valori. In questa settimana mi incontrerò col presidente e faremo delle valutazioni sul futuro, il mister è stato bravo in un ambiente che conosce benissimo, ha continuato ad essere se stesso ed è stato bravo a calarsi in questa parte, il futuro passerà da questa valutazione col presidente".

I giocatori: "Inglese è stata una bella operazione, la vendita più importante della storia del Chievo col giocatore lasciato da noi crescendo ancora e dimostrando che merita questa opportunità. Giaccherini è stato decisivo, con lui percorso creato perché possa avere un futuro, l'indirizzo è che possa rimanere con noi a lungo. Hetemaj in scadenza? La volontà è quella di continuare assieme, verso Natale abbiamo interrotto le discussioni sul rinnovo perché i risultati non lo permettevano, ci ritroveremo nei prossimi giorni e valuteremo assieme. Vale per tutti i giocatori in scadenza ma Pellissier rispetto agli altri è una bandiera, credo che per lui sia una discorso a parte visto ciò che rappresenta ed il rapporto che ha con il presidente".

SPORTAL.IT | 21-05-2018 15:55