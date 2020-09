Chievo, il nuovo Amministratore Unico è Giuseppe Campedelli

Giuseppe Campedelli nominato nuovo amministratore unico del Chievo Verona. Scelta all’unanimità dell’assemblea generale dei soci.

Campedelli, che rimarrà in carica con durata indeterminata, è una figura storica della società della Diga: in passato ha ricoperto il ruolo di presidente e consigliere del ChievoVerona. Da sempre è attento sostenitore del settore giovanile e della crescita dei ragazzi del vivaio. La notizia arriva alla vigilia dell’esordio di campionato del Chievo, dato tra le favorite alla promozione dopo avere centrato la scorsa stagione i play off: i clivensi saranno chiamati alla difficile trasferta di Pescara in programma sabato 26 settembre alle ore 14.

