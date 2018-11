Chievo, non solo Paloschi

Non solo Alberto Paloschi per un Chievo che cercherà il tutto per tutto per raggiungere la salvezza.

Insieme allo spallino, che rappresenterebbe un cavallo di ritorno, nuovo obiettivo dichiarato è Ounas del Napoli.

"Ounas ci piace? Che mi piaccia credo che non si dica nulla di nuovo. Il valore del calciatore è chiaro. Il Chievo dovrà capire in questo mese, come ripartirà con Di Carlo e quali risposte ci saranno dai calciatori e poi dopo saremo attenti sul mercato. Mercato di gennaio? La storia del Chievo è una storia di lotta. Se è rimasto in serie A tutti questi anni credo che il nostro obiettivo sia chiaro: riuscire a ribaltare la situazione nella quale ci siamo trovati. Il Chievo lotterà fino alla fine per cercare di fare un’impresa" ha detto a Radio Crc il direttore sportivo dei 'Mussi Volanti' Giancarlo Romairone.

SPORTAL.IT | 19-11-2018 14:15