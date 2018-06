Chievo, occhio alla punta

E' tempo di mercato anche in casa Chievo.

Il club clivense vuole evitare di passare un'altra stagione come quella appena conclusa, per questo, vista la partenza di Inglese, direzione Napoli, ha deciso di puntare su un attaccante di rilievo.

I nomi più gettonati in questo momento, per sostituire la l'attaccante italiano, sono Falcinelli, in uscita dalla Fiorentina per far ritorno a Sassuolo e Simy del Crotone, autore di un finale di stagione entusiasmente in terra calabra.

Diego Falcinelli in questo momento è in cima alle preferenze del club gialloblu, che vede in lui l'uomo giusto per sostenere l'attacco della squadra veneta.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 16:20