Chievo-Pellissier, la storia infinita

ChievoVerona e Pellissier: la storia continua. Il capitano gialloblù ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2019. Lo ha annunciato la società.

Pellissier, nato ad Aosta il 12 aprile 1979, disputerà la sua 17esima stagione con la maglia del ChievoVerona. In totale è sceso in campo indossando la divisa gialloblù 498 volte, così suddivise: 440 in A, 37 in B, 18 in Coppa Italia e 3 nelle coppe europee, segnando 135 reti.

Nella massima serie Pellissier ha indossato la fascia di capitano per 201 partite, realizzando 108 reti. L'esordio nella massima serie è avvenuto il 22 settembre 2002 in casa contro il Brescia, la prima rete in Parma–ChievoVerona: gol che valse la vittoria del Chievo per 1-0 allo stadio Tardini. I portieri più battuti? Morgan De Sanctis, Nicola Leali ed Emiliano Viviano (5 reti contro ciascuno), seguiti da Gianluigi Buffon, Fernando Muslera e Sebastian Frey (4 reti).

Il mese più prolifico in termini di reti segnate? Aprile, con 28 gol, poi gennaio con 18 e settembre con 16.

SPORTAL.IT | 12-07-2018 10:00