Chievo, pronto il rinnovo per Pellissier

Sergio Pellissier ed il Chievo Verona, una storia infinita.

A salvezza raggiunta, in casa gialloblu si inizia a programmare la nuova stagione, che pare vedrà in campo ancora lo storico attaccante.

Infatti, in quella che sarebbe dovuta essere la sua ultima partita con la maglia del Chievo, contro il Benevento, l'allenatore D'Anna non ha fatto entrare in campo Pellissier, scatenando un vero e proprio caso in casa clivense.

Il giocatore è in scadenza ma nessuno vuole chiudergli la porta in faccia, così il presidente Campedelli, che considera Pellissier come un figlio, vuole prolungargli ancora di un anno il contratto, per fargli concludere al meglio la carriera.

Nella prossima settimana sarà tutto più chiaro e sapremo se questa lunghissima storia avrà il lieto fine che merita.

SPORTAL.IT | 24-05-2018 15:40