Chievo-Roma, le probabili formazioni

Al Bentegodi, la Roma cerca conferme e punti per continuare a sognare un posto nella prossima Champions League. Tante assenze per Di Francesco, costretto a rinunciare a Olsen e Manolas. Possibile riposo per De Rossi. In avanti, oltre al ritrovato Dzeko, spazio ad El Shaarawy e Schick.

Probabile 4-3-1-2 per Di Carlo, alla disperata ricerca di una vittoria per rilanciarsi in ottica salvezza. In attaccao spazio all'ex laziale Djordjevic. Sono 35 i precedenti in Serie A tra le due squadre, con 18 vittorie giallorosse (solo tre i successi per i clivensi).

CHIEVO-ROMA (venerdì, ore 20.30)

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba, Jaroszynski; Kiyine, Rigoni, Hetemaj; Giaccherini; Djordjevic, Stepinski. All. Di Carlo.

Roma (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Fazio, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo; Schick, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco.

SPORTAL.IT | 08-02-2019 07:45