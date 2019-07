Chievo scatenato sul mercato

Anche dopo l’ufficializzazione dell’iscrizione in serie B, continuano le cessioni eccellenti in casa Chievo che sarà guidato dal nuovo allenatore Michele Marcolini, ex calciatore della stessa società della Diga, dal ritiro in programma alle Terme di Comano da lunedì 8 febbraio. Ultimo in ordine di tempo è Federico Barba ceduto in prestito con diritto di riscatto al Real Valladolid C.F. Il diritto diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Con la maglia del Chievo Verona Barba ha totalizzato 30 presenze nell’ultima stagione di campionato.

La sua cessione segue quella di De Paoli alla Sampdoria da cui il Chievo ha acquistato il centrocampista David Ivan, nato a Bratislava il 26 febbraio 1995, ed il difensore Maxime Leverbe, nato a Villepinte in Francia il 15 febbraio 1997. Ivan ha stipulato un contratto che lo lega al ChievoVerona fino al 30/06/2023; Leverbe fino al 30/06/2022. In precedenza il Chievo aveva ceduto i terzini Jaroszynski al Genoa e Cacciatore al Cagliari; il difensore centrale Mattia Bani al Bologna. In procinto di essere ceduti ci sarebbero anche la giovane promessa Vignato, Kiyine e Stepinski. Giaccherini interessa al Brescia.

SPORTAL.IT | 07-07-2019 15:20