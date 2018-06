Chievo, si inizia il 5 luglio

ChievoVerona: si inizia il 5 luglio. Mentre i tasselli del calcio mercato stanno trovando la propria collocazione (al momento Giaccherini, Stepinski, Hetemaj confermati, Dainelli e Gobbi invece lasceranno la società della Diga, Pellissier è atteso da un colloquio con mister D’Anna, Castro in partenza per Cagliari, piace Letizia del Benevento), il primo giorno ufficiale per la società della Diga, in vista del 17^ campionato di Serie A, sarà il 5 luglio. Luogo della presentazione ufficiale di squadra e staff tecnico sarà il Centro Medico Sportivo Atlante.

Appuntamento alle ore 12, quando comincerà la conferenza stampa di presentazione della squadra per la Serie A TIM 2018/19. Il presidente Luca Campedelli, il direttore sportivo Giancarlo Romairone e l'allenatore Lorenzo D'Anna, insieme allo staff tecnico e ai giocatori, saranno a disposizione dei media in quello che è diventato il consueto primo appuntamento ufficiale del ChievoVerona di ogni inizio stagione. Come da tradizione i giocatori, che tra martedì 3 e mercoledì 4 luglio sosterranno le visite mediche e i test fisici con lo staff sanitario gialloblù, svolgeranno nel pomeriggio di giovedì 5 luglio (intorno alle ore 17) il primo allenamento sul campo numero 1 del Bottagisio Sport Center.

Il ChievoVerona partirà con la preparazione a Pejo, località in Val di Sole in provincia di Trento. Per la prima volta il Chievo affronterà il ritiro estivo nella località che da anni ospita formazioni calcistiche di serie A e B. La partenza per Pejo è prevista venerdì 6 luglio, e questo primo ritiro terminerà sabato 14 luglio.

Qui i gialloblù disputeranno le prime gare amichevoli della stagione: mercoledì 11 luglio affronteranno la Rappresentativa Val di Pejo con fischio d'inizio alle ore 17.30, mentre sabato 14, ultimo giorno di ritiro, giocheranno la tradizionale partita contro la Rappresentativa Top 22 Dilettanti Calcio Veronese alle ore 16.30.

La squadra e lo staff tecnico saranno ospitati all'Hotel Kristiania situato a Cogolo di Pejo, nell'incantevole località trentina della Val di Sole, immerso nell'idilliaco scenario montuoso del Parco Nazionale dello Stelvio ad un altitudine di 1170 metri, con la nuovissima funivia Pejo 3000 che porta in soli sei minuti a quota 3000 metri, un balcone naturale con un panorama a 360° sulle Alpi e sulle Dolomiti. I dirigenti gialloblù, invece, alloggeranno all'Hotel Domina Parco dello Stelvio a Cogolo di Pejo, a pochi chilometri dalle piste da sci e dalle rinomate Terme di Pejo Fonti, dove prati e foreste secolari si estendono a perdita d'occhio, fino alle montagne più alte e ai ghiacciai.

Dopo la prima settimana di lavoro a Pejo, il ChievoVerona proseguirà la preparazione fisica nella tradizionale sede dei ritiri estivi gialloblù a San Zeno di Montagna. La seconda parte del ritiro, che inizierà martedì 17 luglio e terminerà domenica 29 luglio, sancirà la diciannovesima estate in cui il ChievoVerona è salito a San Zeno di Montagna per lavorare fisicamente e tatticamente in vista del prossimo campionato di Serie A.

Nel campo comunale di San Zeno di Montagna i gialloblù scenderanno in campo domenica 22 luglio alle ore 17.30 per l'amichevole contro la formazione neo promossa in Serie C, la Virtus Verona di Luigi Fresco.

Come di consueto i gialloblù saranno ospitati all'Hotel Diana.

SPORTAL.IT | 21-06-2018 11:00